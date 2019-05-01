اكتمال تحويل مرتبات العاملين والمعاشات للولايات

التاريخ: 01-مايو-2019
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أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اللواء م. بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، اكتمال تحويلات مرتبات شهر أبريل 2019 للعاملين بالدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة القطاعات والمعاشات، عبر فروع بنك السودان بالعاصمة والولايات.
وجدد جابر في تصريحات صحفية، الثلاثاءبحسب وكالة السودان للأنباء ، اهتمام المجلس بمعاش الناس وتوفير الاحتياجات الضرورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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