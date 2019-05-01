تظاهرات بالقضارف ودوكة تطالب بإقالة الوالي المكلف

تظاهرت أعداد مقدرة من مواطني مدينتي القضارف ودوكة “شرق” في مناطق متفرقة من المدينتين، واحتشدت أعداد كبيرة من مواطني القضارف أمام مكتبة النهضة، منددة بهتافات ثورية وبسياسات والي الولاية المكلف، وطالبت قيادة المجلس العسكري بتغييره.

وكانت منابر ولاية القضارف تناقلت على نطاق واسع، أن الوالي المكلف يعمل معه تيم من الموظفين الذين عملوا في العهد البائد، وتثار حولهم أحاديث حول انتمائهم للمؤتمر الوطني الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين.

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وأكد المواطنون، وفقاً لموقع تجمع شباب القضارف على شبكة الإنترنت، تمسكهم بخيارات الثورة حتى تحقيق المطالب جميعها، والانتقال السلس للسلطة المدنية، وإشاعة روح الحريات والانتقال للحياة المدنية.

وشدد المواطنونبحسب ما نقلته الشروق – على أن الوالي المكلف لم ينفذ أي مطالب للمنطقة وظل يماطل في تحقيق مطالب الشارع، واعتبره بعضهم يمثل امتداداً للحكم البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)