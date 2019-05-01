اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تظاهرات بالقضارف ودوكة تطالب بإقالة الوالي المكلف

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 01-مايو-2019

24 مشاهدة

تظاهرات بالقضارف ودوكة تطالب بإقالة الوالي المكلف

تظاهرت أعداد مقدرة من مواطني مدينتي القضارف ودوكة “شرق” في مناطق متفرقة من المدينتين، واحتشدت أعداد كبيرة من مواطني القضارف أمام مكتبة النهضة، منددة بهتافات ثورية وبسياسات والي الولاية المكلف، وطالبت قيادة المجلس العسكري بتغييره.

 

وكانت منابر ولاية القضارف تناقلت على نطاق واسع، أن الوالي المكلف يعمل معه تيم من الموظفين الذين عملوا في العهد البائد، وتثار حولهم أحاديث حول انتمائهم للمؤتمر الوطني الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين.

Advertisements

 

وأكد المواطنون، وفقاً لموقع تجمع شباب القضارف على شبكة الإنترنت، تمسكهم بخيارات الثورة حتى تحقيق المطالب جميعها، والانتقال السلس للسلطة المدنية، وإشاعة روح الحريات والانتقال للحياة المدنية.

 

وشدد المواطنونبحسب ما نقلته الشروق – على أن الوالي المكلف لم ينفذ أي مطالب للمنطقة وظل يماطل في تحقيق مطالب الشارع، واعتبره بعضهم يمثل امتداداً للحكم البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات بالقضارف ودوكة تطالب بإقالة الوالي المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا