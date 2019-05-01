بالفيديو : ممثل سوداني يدهش الإعلام المصري بتقليده الساخر للرئيس المصري وتدخله في الثورة

أثار الممثل السوداني المقيم بالخليج الكوميدي لؤي محترم – أثار دهشة وإعجاب الإعلامي المصري معتز مطر وذلك عندما نشر فيديو يسخر فيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتدخله في الشأن السوداني ، مشيراً إلى موقفه من المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان.

ووصف الإعلامي المصري معتز مطر الذي قدم الفيديو من خلال برنامجه المشهور (مع معتز) على مواقع التواصل الاجتماعي – وصفه بالرائع وبأسلوب يتطور في التعليق على الأحداث. ويذكر بأن الممثل السوداني الشاب لؤي محترم كان قد شارك عدد كبير من نجوم الدراما المصرية عبر المسلسل العربي(9جامعة الدول العربية) بطولة الراحل خالد صالح قبل أن يتجه للأعمال الكوميدية عبر تجربة (الاستاند كوميدي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)