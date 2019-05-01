الاركان المشتركة: القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتي نجاح ثورته مؤكداً عدم اطلاق اي رصاصة نحوه ومؤكدا في نفس الوقت تصديها لأي تخريب او انفلات أمني .
جاء ذلك لدى لقائه بوزارة الدفاع اليوم الفريق اول ركن قوبريال ريال جوك رئيس اركان قوات جنوب السودان حيث أكد له موقف السودان الثابت من تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان .
وقدم سيادته شرحا مفصلا عن الأحداث التي جرت و تجري في السودان وما تقوم به القوات المسلحة تجاه الشعب السوداني.
من جانبه قدم رئيس اركان قوات جنوب السودان التهنئة لرئيس اركان القوات المسلحة علي توليه هذا المنصب.
وقال جئنا لنعبر عن شعور جنوب السودان حكومة وشعبا للتغيير الذي حدث في السودان ونشيد بالتعامل مع الوضع بعقلانية .
واضاف نحن نقف مع السودان خاصة وان الدولتين تجمعهما كثير من المشتركات وان السودان لن يتعرض لاي خطر من جهة دولة جنوب السودان.
واعرب عن شكره وتقديره لقوى اعلان الحرية والتغيير وكل الاحزاب والمجلس العسكري الانتقالي لتعاونهم مع الوضع مما نال تقدير الجميع مشيرا الى ان مثل هذا التعاون لا يحدث في اي بلد.
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