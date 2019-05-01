الاركان المشتركة: القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتي نجاح ثورته مؤكداً عدم اطلاق اي رصاصة نحوه ومؤكدا في نفس الوقت تصديها لأي تخريب او انفلات أمني .

جاء ذلك لدى لقائه بوزارة الدفاع اليوم الفريق اول ركن قوبريال ريال جوك رئيس اركان قوات جنوب السودان حيث أكد له موقف السودان الثابت من تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان .