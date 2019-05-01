أخبار لا تفوتك| لائحة جديدة لترقيات الشرطة.. وتوقعات بشأن الاعتصام (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



حميدتي يعلن إصدار لائحة جديدة لترقيات الشرطة

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلغاء لائحة ترقيات الشرطة، وإصدار أخرى جديدة، تتماشى ولوائح القوات النظامية الأخرى، وصرف البديل النقدي الموقوف منذ العام ٢٠١٣، بجانب تبرعه براتب ثلاثة أشهر.

وأكد دقلو خلال مخاطبته حشداً شرطياً كبيراً بإحدى إدارات الشرطة بالمنطقة الصناعية، على ضرورة هيكلة الشرطة والنأي بها عن الجهوية والحزبية والقبلية.

وقال بحضور مدير عام الشرطة، الفريق أول بابكر أحمد الحسين، إن الشرطة هي خط الدفاع الأول، مشيراً إلى وقوفه خلفها حتى تضطلع بدورها المنوط بها، مؤكداً عدم السماح لأي جهة نظامية أخرى بالقيام بصلاحياتها، لافتاً إلى أن الشرطة قوة مدربة وذات تاريخ قديم لا يسمح بالتطاول عليها.

وبشر حميدتي باعتماد المجلس العسكري لهيكل المرتبات الذي دفعت به قيادة الشرطة، وقال "نعمل على تحسين بيئة العمل في الشرطة، وإنفاذ كافة مطلوبات منسوييها للحياة الكريمة، ورفع الظلم ومحاسبة المقصرين.

وأضاف "بالمقابل نريد تفانياً في العمل والتضحية فيه، وعدم الالتفات لأصحاب الأجندة"، مؤكداً أن الشرطة جهاز قومي لا يخضع للجهوية والحزبية والقبلية.

وشدد على قومية الشرطة في المرحلة القادمة بأن لا يخضع تعيين الضباط فيها لهذه التصنيفات كما كان في السابق.

ضابط سوداني يقسم للمعتصمين ويكشف مكان البشير

كشف ضابط سوداني، مكان اعتقال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعدما اضطره المعتصمون أمام وزارة الدفاع، القسم على المصحف الشريف.

وظهر الضابط، في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدلي بقسمه المعظم بوجود البشير بحبسه في سجن كوبر، بعدما قال أهالي قتلى وجرحى تظاهرات السودان إن فرحتهم بإسقاط نظام الرئيس المعزول ناقصة، لأن "السلطات لا تفصح عن معلومات بشأن البشير"، وذلك وفقا لصحيفة "المشهد السوداني".

ويعتبر الأهالي أن المجلس العسكري يتكتم على أي معلومة تتعلق بالبشير، رغم أن مسؤولين في المجلس أكدوا أنه يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر، فيما يخضع آخرون للإقامة الجبرية.

ويطالب الأهالي، بمحاكمات علنية لرموز النظام، ومحاسبتهم على ما اعتبروه "جرائم" ارتكبت بحق أبنائهم أثناء الاحتجاجات. ويعتصم أهالي الضحايا، أمام سجن كوبر بشكل شبه يومي، أملا في التأكد من أن البشير سيحاكم.

بتكلفة 8 مليون جنيه من الزكاة.. إطلاق سراح 141 من نزلاء سجن الهدى

أطلقت سلطات السجون سراح 141 من نزلا سجن الهدي بأمدرمان بدعم قدره ثمانية مليون ومائة الف جنيه مقدم من ديوان الزكاة الأتحادي وزكاة ولاية الخرطوم تحت رعاية والي الخرطرم الفريق ركن مرتضي عبد الله وراق واشراف الامين العام للزكاة دكتور محمد عبد الرازق مختار

الامين العام لديوان الزكاة بارك للنزلاء هذه الفرحة بأطلاق سراحهم مؤكداً ان الديوان حرص علي ان يكون هذا البرنامج قبل رمضان ليتمكن الاخوة من الصيام مع ذويهم كاشفا عن ميزانية برنامج رمضان لهذا العام ارتفعت لمليار جنيه مقارنة بالعام المنصرم والتي كانت تبلغ 600 مليون جنيه وأشار الى أن البرنامج والذي درج الديوان علي تنظيمه سنوياً يشمل هذا العام إطلاق سراح عدد 3200 نزيل علي مستوي ولايات البلاد المختلفة وبين أن عملية اطلاق سراح النزلاء تمت وفقاً لشرع الله عبر لجنة الغارمين المخصصة لهذا الامر .

وفي ذات الاتجاه اضاف الامين العام للديون مبلغ أثنين مليون جنيه حتي تتمكن لجنة الغارمين بالولاية من مضاعفة العدد المطلق سراحهم من سجن الهدى ليصبح جملة المبلغ عشرة مليون جنيه.

في ذات المنحى قدم دكتور بله الصادق عبدالرحمن أمين زكاة ولاية الخرطوم التهنئة لمن أطلق سراحهم كما قدم مبلغ مالي عبارة عن نثريات تعينهم على الوصول إلى أسرهم.

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وثمن عاليا الشراكة المستمرة والمميزة مع الجهات المتصلة من بينها ديوان الزكاة الاتحادي والادارة العامة للسجون والسلطة القضائية.

توقعات بوصول مواكب جديدة من شرقي السودان إلى ميدان الاعتصام بالخرطوم

أعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل العاصمة الخرطوم العديد من المواكب للتضامن مع المعتصمين، قرب مباني القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان اليوم الأربعاء، "تتوجه المواكب من مدن حلفا الجديدة وتمبول، شرقي البلاد، كما يشارك موكب لموظفي شركة زين للاتصالات بالخرطوم إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة في الخرطوم".

وتأتي هذه المواكب، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال.

ويذكر أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد توقفت يوم أمس الثلاثاء عقب اتهام نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لقوى الحرية والتغيير بانهم غير صادقين ويمارسون تكتيكا خلال التفاوض مع المجلس العسكري.

ويشار حسب تصريحات الجانبين إلى أن هناك اختلاف في توزيع النسب بين العسكريين والمدنيين للمجلس السيادي الذي من المفترض يرأس الدولة، كما أن هناك قضايا منتظر النقاش حولها بين الجانبين متمثلة في مدة الفترة الانتقالية قبل الدخول في انتخابات شاملة تختار أول حكومة مدنية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر نيسان/ أبريل 2019.

الاتحاد الأفريقي يدعو المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة خلال 60 يوما

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي تمديد مهلته للمجلس العسكري الانتقالي في السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأرجع المجلس التمديد الجديد، في بيان، إلى أن "الظروف التي يمر بها السودان استثنائية يجب مراعاتها، لصالح الشعب السوداني والمحافظة على السلام في هذا البلد الإفريقي العربي".

وأكد على أن "ذلك هو التمديد النهائي، وفي حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد".

ويأتي التمديد بعد قمة تشاورية في القاهرة الأسبوع الماضي دعت إلى منح المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر لنقل السلطة إلى المدنيين.

وأكد المجلس على تشجيعه للأطراف السودانية نحو "مواصلة الحوار البناء لضمان إنشاء سلطة مدنية انتقالية يقودها المدنيون في السودان، دون مزيد من التأخير ".

وطالب المجلس العسكري الانتقالي والقوى الأخرى بمواصلة العمل معاً من أجل إكمال المفاوضات على وجه السرعة والاتفاق على تكوين سلطة انتقالية بقيادة مدنية.

ودعا المفوضية التابعة للاتحاد الأفريقي إلى "مواصلة متابعة وتكثيف مشاركاتها وتفاعلها دعماً للجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة السودانيون، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال السلمي للحكومة مدنية".

كما طالب رئيس المفوضية (موسى فكي) بتقديم تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أسابيع، بشأن التقدم المحرز ، بهدف تمكين المجلس من تقييم الوضع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي سيرسل فريقا للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.