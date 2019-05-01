الجيش السوداني: لن نطلق رصاصة على الشعب وسنظل أوفياء للثورة

قال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول هاشم عبدالمطلب، الأربعاء، إن القوات المسلحة لن تطلق رصاصة واحدة على الشعب، وستظل وفية له حتى نجاح ثورته.

وشدد عبدالمطلب، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره بدولة جنوب السودان في الخرطوم، الأربعاء، على أن "الجيش سيقف إلى جانب الشعب السوداني بعيدا عن التخريب والانفلات الأمني".

وأضاف: "من حق كل الناس العيش بأمان، ولن نترك البلاد للفوضى".

ووصل رئيس أركان الجيش بدولة جنوب السودان قبريال ريال إلى العاصمة الخرطوم، الأربعاء في زيارة رسمية تستغرق يومين، لإجراء مشاورات مع السلطة الجديدة.

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وأوضح الفريق أول عبدالمطلب أن "زيارة رئيس أركان الجيش بدولة جنوب السودان، تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين".

وأشار إلى أن "رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أول من هاتف رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، وأكد وقوف بلاده مع إرادة الشعب السوداني في التغيير".

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الجنوب سوداني "إن بلاده حريصة على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في الدولتين"، مضيفا: "لن نسمح بزعزعة الأمن والاستقرار في السودان".