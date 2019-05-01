المجلس العسكري الإنتقالي يقف علي سير عمليات تصحيح الشهادة السودانية

أشاد الفريق أول طيارركن صلاح عبد الخالق سعيد رئيس اللجنة الإجتماعية و الفئوية بالمجلس العسكري الإنتقالي علي الدور الرائد الذي ظل يلعبه المعلمين في تنشأة الاجيال الصالحة التي تصون وتحفظ الوطن.

وثمن سيادته لدي تفقده اليوم المراحل الاخيرة من العمل في تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية بوزارة التربية والتعليم الجهد الخالص والصادق للمعلم السوداني الذي اكسب هذه الشهادة سمعة عالمية طيبة.

وأكد رئيس اللجنة الفئوية أن بناء الوطن يمثل أولوية في أجندة المرحلة وان الحراك السياسي يجب أن يوازيه جهد تنموي يعزز الاستقرار للمواطن.

وأعرب الفريق اول صلاح عن أمله بان يدخل طلاب الشهادة السودانية لهذا العام الجامعات في بيئة اكاديمية مواتية تمكنهم من التحصيل العلمي علي الوجه المطلوب.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم *الطاهر حسن الطاهر* إن زيارة رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي توكد اهتمام المجلس بالقضايا الوطنية والقومية في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد وتمثل دفعا معنويا كبيرا للمعلمين يصب في تجويد الأداء .