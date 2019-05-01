وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نجم يوفنتوس الإيطالى اقتنى أول نموذج من السيارة "بوجاتي" التى قامت الشركة الفرنسية بصنع عدد محدود منها حول العالم.
أوضحت الصحيفة، أن السيارة "بوجاتي" الملقبة بـ "لا فواتور نوار" بقوة 1500 حصان وبقيمة 18 مليون دولار، وبعد البرتغالى كريستيانو رونالدو أو مشترِ لها.
جدير بالذكر أنه تم الكشف عن سيارة "بوجاتي" في معرض جنيف الدولي للسيارات مارس الماضي، حيث تم تصميمها تزامنًا مع الذكرى الـ 110 لتأسيس شركة بوجاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يقتنى أغلى سيارة فى التاريخ بـ18 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.