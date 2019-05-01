رونالدو يقتنى أغلى سيارة فى التاريخ بـ18 مليون دولار

اقتنى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أغلى سيارة فى العالم ماركة "بوجاتي" الفرنسية.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نجم يوفنتوس الإيطالى اقتنى أول نموذج من السيارة "بوجاتي" التى قامت الشركة الفرنسية بصنع عدد محدود منها حول العالم.

أوضحت الصحيفة، أن السيارة "بوجاتي" الملقبة بـ "لا فواتور نوار" بقوة 1500 حصان وبقيمة 18 مليون دولار، وبعد البرتغالى كريستيانو رونالدو أو مشترِ لها.

جدير بالذكر أنه تم الكشف عن سيارة "بوجاتي" في معرض جنيف الدولي للسيارات مارس الماضي، حيث تم تصميمها تزامنًا مع الذكرى الـ 110 لتأسيس شركة بوجاتي.