أبو الغيط يغادر القاهرة متوجها إلى بيروت للمشاركة فى منتدى الاقتصاد العربى

وسيشهد المنتدى للسنة الثانية على التوالى، إطلاق صندوق النقد الدولى تقريره السنوى عن اقتصادات البلدان العربية، وسيتولى رئاسة هذه الجلسة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق الدكتور جهاد أزعور، كما تشارك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) فى المنتدى بشخص الأمينة التنفيذية الدكتورة رولا دشتى وبخبراء فى إحدى جلسات العمل.
وسيتحدث فى المنتدى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى الذى يرعى المنتدى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كون مصر ستكون ضيف شرف الدورة الـ27 للمنتدى، إضافة إلى العديد من الوزراء اللبنانيين والمصريين وبعض قادة مؤسسات التمويل التنموى العربى.
ويناقش المنتدى عدداً من الموضوعات المهمة ذات الصلة بأوضاع اقتصادات البلدان العربية، وفى مقدمتها عرض تقرير صندوق النقد الدولى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور المصارف وأسواق رأس المال فى دعم الاستثمار والنمو، وتعزيز تنافسية البلدان العربية لاستقطاب الاستثمار، ومناخ وفرص الأعمال والاستثمار فى البلدان العربية.
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