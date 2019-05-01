الشيخ محمد :تلاميذي في قوات الدعم السريع والجيش انقذوني

قال الشيخ السوداني المثير للجدل محمد مصطفي عبد القادر في أول حديث له عن عقب محاولة الاعتداء عليه بالمنطقة الصناعية بالخرطوم في بداية هذا الأسبوع أنه ذهب لمحل لشراء بطارية سيارة فعندما دخل للمحل تفاجأ بوجود بعض الشيوعية والصوفية كما أطلق عليه وهم يهتفون (تسقط تسقط) وظنهم أنني من الكيزان.
وأضاف الشيخ في حديثه الذي بحسب موقع النيلين: قمت بالاتصال ببعض التلاميذ والمحبين في الجيش والدعم السريع.
وتابع حديثه: قبل ذلك وقفت الشرطة حاجزاً بيني وبين من يحاولون الاعتداء علي لمدة ساعة أو ساعتين إلى أن جاء الجنود وفكوا الحصار أخذوني بعربة خاصة إلى القيادة الاستراتيجية وأكرموني بوجبة غداء, ومن ثم قاموا بتوصيلي لمركز الرشاد.
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