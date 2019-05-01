معتصمون يرتبون لإنشاء (10) صالات كبيرة لإفطار رمضان

تداول معتصمون بمحيط القيادة العامة مقترحاً بإنشاء (10) صالات كبيرة لإفطار رمضان بساحة الإعصام . ودعا عدد من المعتصمين الشركات والمحال التجارية إلى رعاية تلك الصالات خلال الشهر الكريم ، مبينين أن من حقها وضع شعاراتها ولافتاتها التسويقية التجارية داخل الصالة مقابل دفع قيمة الإيجار الصالة وتوفير الخدمات من كهرباء وماء ، وأوضح المقترح بحسب صحيفة المجهر أن الرعاية لا تشمل بالضرورة الإفطار والسحور .

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