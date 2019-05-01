تركيا تعتقل 127 شخصا فى مظاهرات عيد العمال فى اسطنبول

وطوقت الشرطة ميدان تقسيم بوسط اسطنبول لكن مجموعات صغيرة من المتظاهرين تمكنت من التجمع فيه.
وردد المتظاهرون هتافات منها "الميادين ملك للناس، لا يمكن إغلاقها. ويعيش الأول من مايو" بينما دفعتهم الشرطة بعيدا وغطت أفواههم لمنعهم من الهتاف.
ومظاهرات عيد العمال العالمي حدث سنوي معتاد في تركيا، وكانت الشرطة في السابق قد تحركت ضد المتظاهرين فيه. وعادة ما كانت المظاهرات تتركز في ميدان تقسيم حيث قتل 34 شخصا أثناء مظاهرات الأول من مايو أيار عام 1977.
وفي وقت سابق اليوم، سمحت الشرطة بإقامة احتفال نظمه زعماء النقابات العمالية في ميدان تقسيم ووضعت مجموعة أخرى الزهور في شارع قريب.
وسمحت السلطات بالاحتفال في حي باكيركوي البعيد عن وسط المدينة.
لكن بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش قالت شرطة اسطنبول إنها اعتقلت 127 متظاهرا في مناطق مختلفة من المدينة.
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