رئيس اللجنة الفئوية والإجتماعية يتلقي تنويرا حول برامج ومشروعات مفوضية نزع السلاح

إطلع الفريق أول طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد عضو المجلس العسكرى الانتقالى ورئيس اللجنة الفئويهوالاجتماعيه، على البرامج والمشروعات التى تنفذها مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج. واكد سيادته، خلال لقائه بالقصر الجمهورى اليوم وفد المفوضيه، التزام الدولة بدعم مشروعات عمل المفوضية فى اتجاه توفيق اوضاع المسرحين التابعين للقوات المسلحه والحركات الموقعه على اتفاقيات السلام مع الحكومه، بالاتصال بشركاء تمويل مشاريع المفوضيه وبرامجها .

وأوضح اللواء الركن معاش عبد الرحيم محمد احمد سعيد مدير إدارة القطاعات بمفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج فى تصريح صحفى أن المفوضية تنفذ فى الوقت الراهن مشروع تسريح لعدد (٨٥٥) من مسرحى الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام فى ولاية وسط دارفور .

وقال اللواء عبدالرحيم، أن المفوضية استطاعت توفيق اوضاع ٤٦ الف مسرح فى الفترة الماضيه من العدد المستهدف الذى يفوق(٩٠) الف ، مؤكدا أن المفوضيه ستبذل مزيد من الجهد خلال المرحلة القادمه والانطلاق بقوة حتى تستطيع الايفاء بالتزاماتها تجاه المسرحين فى اعادة الادماج وبرامج الاستقرار المجتمعى فى المناطق التى تأثرت بالحرب فى المنطقتين ودارفور.

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