كاسياس يتعرض لأزمة قلبية ويغيب عن بورتو لنهاية الموسم

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن كاسياس تعرض لأزمة قلبية مفاجئة تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات فى البرتغال ووضعت قسطرة له، مؤكدة فى الوقت نفسه استقرار حالته الصحية.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع غياب إيكر كاسياس لنهاية الموسم بعد الأزمة القلبية التى تعرض له بشكل مفاجئ فى مران بورتو.
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