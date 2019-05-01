أكد اللواء مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو اللجنة الإقتصادية بالمجلس العسكري الإنتقالي في تصريحات صحفية إكتمال تحويلات مرتبات شهر أبريل 2019م للعاملين بالدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة القطاعات والمعاشات عبر فروع بنك السودان في العاصمة والولايات . وجدد سيادته إهتمام المجلس بمعاش الناس وتوفير الإحتياجات الضرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الإقتصادية: إكتمال تحويل مرتبات العاملين والمعاشات للولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.