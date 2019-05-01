تجار ومصدرو الذهب يسيرون موكباً للقصر الجمهوري

يعتزم الاتحاد المهني لتجار ومصدري الذهب تسيير موكب إلى القصر الجمهوري عصر اليوم وتسليم مذكره للمجلس العسكري الانتقالي للتدخل فى ما أسماه السياسة الممنهجه من قبل بنك السودان المركزي لوأد الجنيه برفع سعر جرام الذهب من ١٨٠٠ إلى ٢.٥٥٠ ج .

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