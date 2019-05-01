مبعوث حكومة جنوب السودان : نائب رئيس المجلس العسكري (رجل عملي)

وعد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بحل كافة المشكلات بين دولتي السودان وجنوب السودان، خاصة التي تتعلق بالنفط و المعابر.

وقال النائب في لقائه بمبعوث دولة جنوب السودان وزير النفط فالدر إزيكل وسفيرها بالخرطوم ميان دوت، بمكتبه بالقيادة العامة نهار اليوم (الأربعاء)، قال إن الدولتين شعب واحد، وأكد على العلاقة الطيبة التي تربطهما حاثاً إياهم على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ووعدهم بحل كافة المشكلات الخاصة بالنفط والمعابر في وقت وجيز.

من جانبه قال سفير دولة الجنوب بالخرطوم ميان دوت في تصريح خاص (للإعلام الإلكتروني لقوات الدعم السريع) إن وزير النفط حضر مبعوثاً من حكومة الجنوب، للقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأوضح أن الاجتماع تطرق لمناقشة عديد من القضايا التي تهم البلدين، مشيراً إلى أنه ركز على مشكلات النفط وفتح المعابر بين البلدين، وكشف السفير عن أن نائب رئيس المجلس العسكري تجاوب معهم بصورة طيبة ووعدهم بتوجيه الجهات المختصة لحل مشكلة النفط بصورة عاجلة عقب نهاية الاجتماع بجانب مشكلة فتح المعابر، وختم حديثه بقوله (المبعوث إطمأن لمخرجات الاجتماع لأن الفريق أول محمد حمدان رجل عملي).