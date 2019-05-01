إنخفاض في أسعار الذهب ..تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجلت سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الأربعاء 1278.92، بانخفاض بلغ 4.52 دولاراً عن تداول أمس الثلاثاء والذي كان قد بلغ 1283.44 دولاراً.

وبلغ سعر الجرام عالمياً 41.25 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45.0000 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1857 جنيها.