الجيش يتعهد بالتصدي لأي تخريب أو انفلات أمني

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد، أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السوداني وتقف معه حتى نجاح ثورته، مؤكداً عدم إطلاق أي رصاصة نحوه في نفس الوقت تصديها لأي تخريب أو انفلات أمني.

واستقبل رئيس الأركان المشتركة بوزارة الدفاع في الخرطوم، يوم الأربعاء، نظيره من دولة جنوب السودان الفريق أول ركن قوبريال ريال جوك.

وأكد عبدالمطلب على موقف السودان الثابت من تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان، وقدم شرحاً مفصلاً عن الأحداث التي جرت وتجري في السودان، وما تقوم به القوات المسلحة تجاه الشعب السوداني.

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من جانبه، قدم رئيس أركان قوات جنوب السودان التهنئة لرئيس أركان القوات المسلحة على توليه هذا المنصب.

وقال بحسب شبكة الخرطوم – “جئنا لنعبر عن شعور جنوب السودان حكومة وشعباً للتغيير الذي حدث في السودان ونشيد بالتعامل مع الوضع بعقلانية”.

وأضاف نحن نقف مع السودان خاصة وأن الدولتين تجمعهما كثير من المشتركات وأن السودان لن يتعرض لأي خطر من جهة دولة جنوب السودان”.

وأعرب جوك عن شكره وتقديره لقوى إعلان الحرية والتغيير وكل الأحزاب والمجلس العسكري الانتقالي لتعاونهم مع الوضع مما نال تقدير الجميع، مشيراً إلى أن مثل هذا التعاون لم يحدث في أي بلد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)