قال الشيخ السوداني المثير للجدل محمد مصطفي عبد القادر في أول حديث له عن عقب محاولة الاعتداء عليه بالمنطقة الصناعية بالخرطوم في بداية هذا الأسبوع أنه ذهب لمحل لشراء بطارية سيارة فعندما دخل للمحل تفاجأ بوجود بعض الشيوعية والصوفية كما أطلق عليه وهم يهتفون (تسقط تسقط) وظنهم أنني من الكيزان.
وأضاف الشيخ في حديثه: قمت بالاتصال ببعض التلاميذ والمحبين في الجيش والدعم السريع.
وبحسب موقع النيلين تابع حديثه: قبل ذلك وقفت الشرطة حاجزاً بيني وبين من يحاولون الاعتداء علي لمدة ساعة أو ساعتين إلى أن جاء الجنود وفكوا الحصار أخذوني بعربة خاصة إلى القيادة الاستراتيجية وأكرموني بوجبة غداء, ومن ثم قاموا بتوصيلي لمركز الرشاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفي: (تلاميذي في قوات الدعم السريع والجيش انقذوني من الشيوعية والصوفية وأكرموني بوجبة غداء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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