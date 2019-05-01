وفاة الممثلة الفرنسية أنيمون عن عمر يناهز 68 عاما

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن "أنيمون" واسمها الحقيقي "آن بورجينيون" ولدت في 9 أغسطس 1950 بباريس في فرنسا ، وبدأت مسيرتها التمثيلية في المسرح مع فرقة "سبلنديد" وذاع صيتها في الثمانينيات إثر تأديتها دور تيريز في "لو بير نويل إيتون أوردور" على خشبة المسرح أولا عام 1979 ، ثم في السينما عام 1982 مع نقل "جان ماري بواريه" هذا العمل إلى الشاشة الكبيرة.
ونالت الفنانة الراحلة جائزة سيزار عام 1988 عن دور الأم الثكلى الذي أدته في "لو جران شومان" للمخرج "جان لو أوبير".
وكان من آخر أعمالها "جاكي أو روايوم دي فيي" (2014) و"روزالي بلوم" (2016) و"لا مونيه دو لور بييس" (2018) وخففت "أنيمون" كثيرا من إطلالاتها في الفترة الأخيرة.
يذكر أن الممثلة الفرنسية وهي أم لولدين، عرفت بالتزامها الدفاع عن حماية البيئة وميولها اليسارية.
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