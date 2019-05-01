ليفربول يتوعد جماهيره فى بيان رسمى بسبب الشغب فى مدينة برشلونة

أصدر نادى ليفربول الإنجليزى بيانا رسميا عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، للتعليق على أحداث العنف التى وقعت بين جماهير الريدز وشرطة أقليم كتالونيا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقبل قمة "كامب نو" بين برشلونة وليفربول فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأكد نادى ليفربول فى بيانه أنه لن يتسامح مع حوادث العنف من مشجعيه، ويتم التواصل مع شرطة ليفربول، والشرطة المحلية فى برشلونة، للتعرف على المتورطين فى أحداث العنف الليلة الماضية.

وكانت مناوشات قد حدثت بين جماهير ليفربول وشرطة أقليم كتالونيا فجر اليوم الأربعاء أدت إلى اعتقال 6 من مثيرى الشغب بجماهير الريدز بعد أن قاموا بالاعتداء على الشرطة بالقرب من بلازا ريال بجانب الرامبلا "شارع فى برشلونة".

وحجز ليفربول مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق على بورتو البرتغالى بنتيجة 6 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزى برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.