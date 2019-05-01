وأكد نادى ليفربول فى بيانه أنه لن يتسامح مع حوادث العنف من مشجعيه، ويتم التواصل مع شرطة ليفربول، والشرطة المحلية فى برشلونة، للتعرف على المتورطين فى أحداث العنف الليلة الماضية.
وكانت مناوشات قد حدثت بين جماهير ليفربول وشرطة أقليم كتالونيا فجر اليوم الأربعاء أدت إلى اعتقال 6 من مثيرى الشغب بجماهير الريدز بعد أن قاموا بالاعتداء على الشرطة بالقرب من بلازا ريال بجانب الرامبلا "شارع فى برشلونة".
وحجز ليفربول مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق على بورتو البرتغالى بنتيجة 6 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزى برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يتوعد جماهيره فى بيان رسمى بسبب الشغب فى مدينة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.