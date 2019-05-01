أين يوجد الآن؟.. 3 أسرار جديدة بشأن "البشير" (تقرير)

يومًا بعد الآخر، تظهر أسرار جديدة بشأن الرئيس المعزول عمر البشير، سواء تلك الأسرار والمعلومات تتعلق بالوضع الحالي للرئيس المعزول، أو بالساعات الأخيرة في فترة حكمه.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

قال رئيس ديوان المظالم أحمد أبو زيد، إنه "ينتظر الضوء الأخضر من المجلس العسكري لاطلاعه على كافة التقارير التي أعدها الديوان بشأن الفساد الإداري والمالي الذي ارتكبته مؤسسات الدولة"، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.

وأكد أبو زيد أن هناك "بلاوي فى مؤسسات الدولة"، وأنه قام بتسليم الرئيس البشير تقارير مفصلة عن عن كافة جرائم الفساد الإداري "غير أن تلك التقارير لم تر النور وظلت حبيسة الأدراج".

وأضاف أبو زيد أن إدارة البرلمان السابق منعته من "تقديم تقارير حول التجاوزات المالية والإدارية دون توضيح أسباب".

و كشف إبراهيم السنوسي، المساعد السابق للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، آخر الوصايا التي قدمها للبشير قبل 72 ساعة من الإطاحة به.

وقال السنوسي إنه أبلغ البشير في اجتماع متعلق بالدفاع الوطني، بأن "البلد في احتقان ويحتاج إلى انفراج وإلى قرارات شجاعة تتخذها لهذا الانفراج تقوم بها أنت لا أن تفرض عليك"، وفق ما نقلت عنه يومية "آخر لحظة" السودانية.

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وأضاف السنوسي: "نحن خريجي جامعات أوروبا لا نريد إسلاما رجعيا ولا داعشيا، بل نريد إسلامًا يعطي حقوق الأقلية والحريات للجميع".

و كشف ضابط سوداني، مكان اعتقال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعدما اضطره المعتصمون أمام وزارة الدفاع، القسم على المصحف الشريف.

وظهر الضابط، في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدلي بقسمه المعظم بوجود البشير بحبسه في سجن كوبر، بعدما قال أهالي قتلى وجرحى تظاهرات السودان إن فرحتهم بإسقاط نظام الرئيس المعزول ناقصة، لأن "السلطات لا تفصح عن معلومات بشأن البشير"، وذلك وفقا لصحيفة "المشهد السوداني".

ويعتبر الأهالي أن المجلس العسكري يتكتم على أي معلومة تتعلق بالبشير، رغم أن مسؤولين في المجلس أكدوا أنه يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر، فيما يخضع آخرون للإقامة الجبرية.

ويطالب الأهالي، بمحاكمات علنية لرموز النظام، ومحاسبتهم على ما اعتبروه "جرائم" ارتكبت بحق أبنائهم أثناء الاحتجاجات. ويعتصم أهالي الضحايا، أمام سجن كوبر بشكل شبه يومي، أملا في التأكد من أن البشير سيحاكم.