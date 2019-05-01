روسيا تكشف عن قنبلة جوية مضادة للغواصات تصل إلى هدفها على عمق 600 متر

صرح نائب المدير العام لشركة "تيخماش" التابعة لشركة "روستيخ" الروسية، ألكسندر كوتشكين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا قدَمت القنبلة الجوية المعدلة المضادة للغواصات "زاغون-2إيه" في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "أيديف-2019" الرابع عشر.

وقال كوتشكين لوكالة سبوتنيك: "قدمنا القنبلة المعدلة المضادة للغواصات "زاغون-2إيه"، وهي مخصصة لقصف الغواصات فوق وتحت سطح الماء حتى عمق 600 متر".

ووفقا له، فإن الميزة الرئيسية في هذه القنبلة الجوية المعدلة هي بدء البحث عن الهدف في غضون أربعة دقائق فقط من إلقائها من الطائرة أو المروحية، عندما تكون القنبلة على سطح عائم.

وقال كوتشكين: "إذا كان الهدف في الأعماق، فإن القنبلة تنفصل عن المظلة والسطح العائم، وتتبع المسار المطلوب للوصول إلى العواصة مستخدمة وزنها، حيث أن ليس بها محرك. وتصل القنبلة إلى الهدف عن طريق وسائل التوجية. ولا تسمع الغواصة صوت القنبلة، مما يجعلها عاجزة عن تنفيذ أي مناورة".

ويعد معرض صناعة الدفاع الدولي "أيدف" واحدا من أكبر معارض صناعة الدفاع ومعارض الأسلحة الأكثر أهمية في أوروبا.