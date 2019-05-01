محمد صلاح: خسارة دورى الأبطال أمام الريال مؤلمة وسعيد لهذا السبب

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن مواجهة برشلونة وميسى فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، قبل ساعات عن المواجهة المرتقبة التى تجمعهما الليلة على ملعب كامب نو فى مباراة الذهاب.

وأجرى موقع "بليتشير ريبورت" الإنجليزى حوارا سريعًا مع الفرعون عبر خلاله نجم ليفربول عن سعادته بمواجهة برشلونة وميسى فى نصف النهائى، مشيرًا إلى أن تلك المواجهة القوية ستكون مهمة للكشف عن مدى تطور ليفربول الذى ينافس حاليا على لقبى الدورى الإنجليزى ودورى الأبطال.

وجاء أبرز ما قاله صلاح فى الحوار كالتالى..

"لا أرغب فى تغيير تسريحة شعرى، أعتقد أنها جذابة".

"أحب كرة السلة وأعرف العديد من اللاعبين مثل ليبرون جيمس وأحبه كثيرًا، وسابقا كنت من متابعى مايكل جوردان".

"توقعات الجماهير دائمًا ما تكون كبيرة، فى الموسم الماضى سجلت أكثر من 40 هدفا والآن يطالبونى بتسجيل 60 ثم 90، أعتقد أن الأمور لا تسير هكذا، بالنسبة لى إذا سجلت الموسم الحالى 30 هدفًا فى الدورى الإنجليزى ولم يتوج ليفربول باللقب لن أكون سعيدًا".

"عن اتهامى بالتمثيل للحصول على ركلات جزاء، أقول إن هذا الأمر خطائ، وسيكون هناك حكم الفيديو المساعد فى الموسم الجديد وسيحكم بكل شىء".

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"الدورى الإنجليزى أهم لجماهير ليفربول والنادى، وبالنسبة لى أنا أفضل الجمع بين الدورى ودورى الأبطال، لكن إذا كنت سأختار فسيكون البريميرليج من أجل الجماهير والنادى".

"الإصابة التى تعرضت لها فى نهائى دورى الأبطال الموسم الماضى كانت سيئة للغاية لأنها أنهت حلما كبيرا، بكيت فى غرفة الملابس بعدما شعرت بنهاية الموسم وفرصتى فى المشاركة بكأس العالم، وحتى الآن لازلت أتألم لأننى كنت قريب من اللقب وخسرنا النهائى".

"كنت أبكى كل يوم بعد تعرضى للإصابة، حتى عندما ذهبنا إلى روسيا كنت أستمر فى البكاء لأننى لم ألحق بأول مباراة فى كأس العالم لعدم الجاهزية".

"لم أتحدث مع راموس منذ النهائى والإصابة التى تعرضت لها، والموضوع انتهى".

"أمر عظيم أن نواجه برشلونة فى نصف النهائى بالنسبة لى والفريق لإظهار تطورنا، ومواجهة ميسى أيضًا ستكون رائعة، لأنه من وجه نظر الكثيرين أفضل لاعب فى العالم".