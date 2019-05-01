الشيخ محمد بن زايد يستقبل عمدة سيول لبحث علاقات الصداقة والتعاون

وقالت صفحة ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يستقبل عمدة سيؤول ويبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين خاصة في مجالات البيئة والبنية التحتية وبناء المدن الذكية".
وكان الشيخ محمد بن زايد قد استقبل مؤخرا الجنرال ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث بحثا تعزيز التعاون العسكرى والدفاعى بين الإمارات والولايات المتحدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى، وتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله العلاقات بين البلدين.
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