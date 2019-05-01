تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حقل "الحلفاية" النفطي في محافظة ميسان، دون وقوع إصابات.
وقال مصدر أمني عراقي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن "قوة من مكافحة المتفجرات في ميسان رفعت عبوة ناسفة عبارة عن لغم أرضي مزروعة في موقع شركة (بتروجاينا) في حقل الحلفاية النفطي ضمن ميسان".
وأضاف المصدر أن عملية رفع المتفجرات تمت دون وقوع أي إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يفكك عبوة ناسفة في ميسان شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.