كلوب: ليفربول مستعد لإنهاء مهمة ميسى فى دورى أبطال أوروبا

أصر يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول على أن فريقه مستعد لإنهاء مهمة ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا فيما أصبح ميسي مرتاحًا عقب مباراتي برشلونة الأخيرتين في الدوري ويبدو أنه أكثر تحمسًا من أي وقت مضى في أوروبا، بعد تعهده "بإعادة تلك الكأس الجميلة إلى كامب نو" في بداية الموسم.

لكن كلوب حذر لاعبيه من التركيز فقط على الأرجنتيني، قال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، "هل يمكننا التركيز على ميسي؟ يجب علينا في لحظات كثيرة القيام بهذا ولكن إذا ركزنا عليه فقط، فهناك 10 لاعبين آخرين من الطراز العالمي يمكنهم أن يقرروا اللعبة كذلك.

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يلعب برشلونة مع ليفربول اليوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإسباني يوم السبت، وبنهاية كأس كوبا ديل راي الشهر المقبل أمام فالنسيا.

ومن المحتمل أن يكون ميسي محاطًا بلاعبين سابقين في ليفربول، ومن المتوقع أن يبدأ لويس سواريز وفيليب كوتينيو في الهجوم.