الموسيقار“عثمان النو” يعود من جديد لفرقة “عقد الجلاد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من فرقة “عقد الجلاد” الغنائية عن قرب إكتمال الصلح لعودة الموسيقار “عثمان النو” مرة أخرى لمجموعة “عقد الجلاد” بعد خصام وفراق إستمر لأعوام طويلة . وأكد مصدر صحيفة الأخبار، أن الصلح أوشك على الإكتمال بعد إستجابة وموافقة كل الأطراف للعودة للعمل مجدداً تحت مظلة “مجموعة عقدالجلاد” ، وتناسي كل الخلافات والصراعات السابقة وسوف يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة .

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