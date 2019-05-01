شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حاصر العشرات من السودانيين الأسبوع الماضي ضابط بالجيش السوداني برتبة ملازم أول في محاولة لاستجاوبه عن مكان تواجد الرئيس المعزول عمر البشير المتواجد بسجن كوبر بالخرطوم وفقاً لما ذكرت صحف ووكالات أنباء سودانية في وقت سابق. وبحسب الفيديو المتدول داخل مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب موقع النيلين فقد أقسم الضابط للمتجمهرين بالمصحف الشريف أن البشير وأتباعه متواجدين داخل السجن. وفجر الضابط مفاجأة كبيرة حينما حدد مكان تواجد الرئيس المخلوع داخل السجن, وقال: البشير موجود داخل الشرقيات تحديداً.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضابط بالجيش يقسم بالمصحف الشريف وبالطلاق: البشير موجود في هذا المكان…! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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