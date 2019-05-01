مصرع واصابة العشرات في انفجار مصنع ببحري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم فيما اصيب (21)اخرين جراء انفجار غلاية داخل مصنع خاص بصناعة الطحنية بالمنطقة الصناعية بحري. بخسب مصدر لكورة سودانية ان انفجار غلاية ادي الي وفاة ثلاثة من العاملين واصابة واحد وعشرون شخصا فور وقوع الحادث جرت محاولات لاسعاف المصابين الي مستشفي الي مستشغي بحري والمتوفين الي المشرحة فيما دونت الشرطة بلاغا بالحادث. المادة السابقة دم الشهيد ما راح..!.. بقلم نادر عطا المقالة القادمة ضابط بالجيش يقسم بالمصحف الشريف وبالطلاق: البشير موجود في هذا المكان…!

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