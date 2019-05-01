الدرامي محمد شريف يقدم شرحاً مفصلاً للجملة السودانية الشهيرة (الحل في البل).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدم الدرامي والإذاعي السوداني المعروف الأستاذ محمد شريف علي وصفاً وشرحاً علمياً للجملة السودانية الشهيرة والتي ظهرت مع قيام الثورة السودانية (الحل في البل).

وبحسب ما استمع محرر موقع النيلين فقد قال الأستاذ محمد شريف: في بعض الأحيان نسمع بأهلنا السودانيين يقولوا الزول دا غبي (دمق) وأساساً (الدمق) هو حبل قوي جداً يستخدمه أهلنا في غرب السودان ليربطوا به حيواناتهم العنيدة مثل الأبقار وغيرها.

Advertisements

وواصل شريف في شرحه: بعد ربط الحيوان (البهيمة) بحبل (الدمق) ومع مرور الزمن يصبح الحبل ناشف في رجل (البهيمة) ويصعب فكه, فيطلقون جملة شهيرة (بلو) أي بل الحبل بالماء لفترة طويلة حتى يسهل فكه من رجل الحيوان, وبالفعل تساعد الماء في حل الحبل ومن ثم تسهيل فكه عن رجل (البهيمة).

وأتم الأستاذ الدرامي قائلاً: من هنا جاءت عبارة (الحل في البل) التي استخدمها الثوار, بعض الناس كانوا يظنون أنها شعار “سوقي” مثلها مثل كلمة “بوخة المرقة” التي قالها الصادق المهدي وأفتكرها البعض كلمة ركيكة أو فكرة “سوقية”.

وختم الأستاذ محمد شريف علي شرحه الذي رصده محرر موقع النيلين قائلاً: (الحل في البل) هي كلام سوداني أصيل وهي جزء من الثقافة السودانية, ويظل (الحل في البل).