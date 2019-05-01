خليكم واضحين !!!.. بقلم حواء رحمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زمان لما تحصل (شكلة) بين (الشفع) بنسمع هذه العبارة التي يستخدمونها اثناء اللهو (تعال لي بغادي)، (انت كان راجل الحقني)، (انا حذرتك، اوعاك تغلط معاي) وهي لغة تهديد مباشرة للتخويف وغيرها من العبارات الاستعراضية إلا أنها في الغالب لا تنفذ وتظل لهجة تهديدية تنتهي بانتهاء الحدث، قبل سقوط النظام كان قد خرج بعض منسوبوه وعلى رأسهم علي عثمان، وقال بالفم المليان إن دعي الداعي (عندنا كتايب ظل ح تدافع عننا حتى الموت) وعندما ضغط الثوار حتى وصلوا القيادة العامة ووصلوا هناك كانت مازالت أبواق النظام تهدد وتوعد المعتصمين ويلوحون بقتلهم وتخويفهم إلا أن الثوار تمسكوا دون خوف وتحدوا كل الأصوات المنادية للمواجهة والمنازلة لأنهم اختاروها السلمية سلمية حتى النهاية.

فعلى الرغم من سقوط شهداء وجرحى في الأيام الأولى للاعتصام إلا أن سلمية الثورة كانت مستمرة، فالملاحظ في عدد من المؤتمرات الصحفية التي أقامها المجلس العسكري منذ أول يوم تسلم فيه السلطة ظل بعض منسوبيه يلوحون بعبارات فضفافة في باطنها تهديد ووعيد وفي ظاهرها مجرد تطمينات يحاولون تجميل تلك العبارات بأنهم جزء من الثورة وأنهم ماضون إلى تحقيق غاياتها كما أرادها الشعب، إلا أن الجرعة التخبطية زادت وأصبح بعض متحدثي المجلس العسكري (يدقسون) في بعض العبارات لا ندري إن كان ذلك جهلاً بالمصطلحات أم تعمداً للتهديد بشكل أو آخر.

فالطريقة التي يحاولون بها إيصال رسائلهم تشبه تماماً اسلوب الصغار الذين يطلقون تهديداتهم دون جدية وكأنهم يقولوا (كدا جربونا وشوفونا أو لاقونا) وهذا التلميح غير الصريح يترجم عدم المصداقية والمجاذبة ما بين الرغبة في كسب الثوار وتخويفهم، فبات من الأجدى أن يتعامل المواطن مع هذه التصريحات سواء كانت علنية أو غير ذلك بمحمل الجد لأن بعض أعضاء المجلس العسكري (بشركوا وبحاحوا) وهذا عدم اتساق مع مبدأ روح الحوار.

وإن سأم المجلس العسكري الجلوس مع قوى الحرية والتغيير من أجل التفاوض حول الحكومة الانتقاليه فلما لا ينظر إلى تلك المدة التي ظل ينتظرها المواطن السوداني لأكثر من الـ(30 عاما) صابراً على عذابات الحزب الحاكم الذي كان يدعو كل من خالفة إلى المنازلة متحدياً الجميع بلغة (الرجالة وقوة العين) فهل المجلس يريد أن (يركب) نفس اسطوانة النظام المخلوع ليتحدى الشارع.

إن مطالب الشارع واضحة لا تحتاج إلى جرجرة أو فرد عضلات أو استعراض قوة فهذا المواطن البسيط يريد أن يعيش في دولة ذات مؤسسات فيها حكم القانون وانسياب الإدارة وأن تتوفر له سبل العيش الكريم، لا يريد عنتريات أو استعراضا للقوة، فقد انتهى زمن إرغام الناس على المكروه لأنهم استعادوا الحرية التي سلبت منهم فلماذا تحاولون تجريدهم منها، لماذا لا تلبون مطالب الشارع؟ خليكم واضحين..