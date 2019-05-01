المحكمة توجه الاتهام للكاردينال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ شكل مجلس المريخ لجنة تحقيق مع بكري المدينه رغم ان الامر لا يحتاج لتحقيق فقد حدث ما حدث من انفلات امام الجميع وليس في الغرف المغلقه .

@ لو حدث من انفلات في زمن طيب الذكر ابو العائله لكان الشطب من الكشوفات اقل عقوبه .

@ موقف مجلس المريخ جاء ضعيفاً عكس توقعات الشارع الرياضي الذي توقع موقفاً افضل لاسيما وان علي رأس المجلس رجل تربوي .

@ ادانة ود الشريف لانفلات بكري متوقع لاعتباره كاتب كبير يحترم مهنته وتجربته .

@ هناك اقلام صغيره تعتقد ان الدفاع عن اللاعبين حتي في حالات سوء السلوك يقربهم من المشجعين !!

⬇ كل من يفهم في شغل الكوره يعلم ان بكري يفتقد التوازن النفسي بسبب الغربال .

@ العقرب كان اللاعب الاول حتي مجي الغربال الذي خطف منه النجوميه والاعلام وامتلك القلوب الحمراء .

@ نجومية الغربال تعدت الحدود وهاهو يخطف لقب العرب ومعها اكبر حافز في تاريخ السودان .

@ كل ذلك جعل بكري تحت الضغط النفسي فصمم علي خطف لقب هداف الدوري و بأي طريقه !!

@ في مباراة الوادي تحرش بكري بالحكم الضعيف (شانتير) اكثر من مره واستطاع انتزاع ركلة جزاء من وحي الخيال .

@ امام هلال التبلدي حاول بكري تكرار ذات التمثيليه القبيحه لكن الحكم كان اقوي شخصيةً من شانتير فمنحه الصفراء وزاد عليها بالحمراء رداً على الاساءات والتحرش .

⬇ احداث مباراة التبلدي اكدت ضعف مدرب المريخ الذي لم يجرؤ على سحب اللاعب المنفلت اما مدير الكره (خيري) فقد كان بقرب اللاعب وهو يسي السلوك دون ان يستطيع الاقتراب منه دعك من زجره .

@ اضعف مدير كره .

⬇ محكمة الاستئنافات رفضت طلب محامي كردنه بشطب بلاغ الارباب وايدت قرار المحكمه العامه بتوجيه التهمه ضد المتهم اشرف سيد احمد .

@ تحوطاً من ادانة كردنه اقترح تدخل كبار الاهله والتوسط لدي الارباب او وكيله (الفكي بريمه)

@ الادانه بالسب والشتم لا تليق برئيس (نادي التربيه) والاوفق اعتذار الكاردينال للارباب ويا دار ما دخلك شر .

⬇ الدائره القانونيه بالجبهه العريضه جهزت (7) قضايا حول المال العام بالهلال .

@ القضايا اياه تعثرت بالنيابه ابان العهد البائد اما الان فالاجواء مهيأه لمحاسبة اية متجاوز .

⬇ حدثني اكثر من شخص عن حديث قطب هلالي عن كردنه .

@ القطب اياه كسر تاج كتيييييير لكردنه ولحدي هنا كويس لكنه تجاوز ذلك واعتبر ان تاريخ الهلال يبدأ من كردنه !!

@ الحديث اياه مبرر ان صدر من مشجع بسيط او من صاحب حاجه لكنه مرفوض من رجل كنا نحترمه .

@ بااااالغت يا بلوله .

⬇ اضاءة الهلال تم تحويلها للمقابر لكني اخشي ان ترفضها ادارة المقابر بحجة الضعف !!

⬇ محمد عثمان الكوارتي (امير شباب الهلال) يقود حراكاً شبابياً مؤثراً له ما بعده .

@ الكوارتي ابرز المرشحين لمجلس ما بعد عهد الكاردينال.

@ القاعه التي اجتمع فيها مجلس الكاردينال وشلة ود بدر لا تليق بمجلس الهلال .

@ ترى هل قفل كردنه المكاتب وحمل معه المفاتيح ام امر العمال بعدم فتح المكاتب الا في حضوره !!

❓اسئله مشروعه .

@ بإي صفه يتدخل شورى ود بدر في الشأن الهلالي رغم علمهم بان النظام الاساسي للهلال ليس به ما يُسمى بالشورى ؟؟

@ كيف سمح شداد لعبد الرحمن سرالختم بمخاطبته في الشأن الهلالي وهو لا يحمل اية صفة رسميه ؟

@ لماذا يظهر الثلاثي ود بدر وحنفي وسرالختم عند الكلام ويغيبون عند الدفع ؟؟

@ لماذا لم يقدم كردنه استقاله المزعومه كتابةً ولماذا لم يقدم صورة منها للاتحاد العام ؟؟

@ لماذا بحث كردنه عن الخندقاوي قبل بضع اسابيع وماهي الرسائل الصوتيه التي بعث بها خندقه لكردنه ؟

@ خشمي عندي .