شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرّر الجهاز الفني لهلال الأبيض بقيادة إبراهيم حسين منح اللاعبين راحة لمدة خمسة أيام بعد قرار الاتحاد العام لكرة القدم السوداني. وكان اتحاد الكرة قد علّق النشاط الرياضي لمدة أسبوع على خلفية الأحداث التي تسود البلاد حاليًا. وقال المدير الفني لهلال الأبيض في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إن قرار الاتحاد العام كان مفاجئًا. وأضاف”منحت اللاعبين راحة وسنعود بعد أسبوع لنواصل التدريبات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هلال التبلدي يسرح لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.