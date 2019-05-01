انطلاق مسيرات احتجاجية تدعو لمقاطعة الانتخابات بكازاخستان

أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم الأربعاء، باندلاع مسيرات احتجاجية في كازاخستان لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية فيما هرعت الشرطة لاحتجاز عشرات الأشخاص. ويعكس هذا الاستياء الشعبي النادر في الدولة الواقعة بوسط آسيا المترامية الأطراف، قلق السكان بشأن الخلافة الرئاسية التي نظمها الرئيس الأول والوحيد للبلاد. وتجمع عدد من المتظاهرين في حديقة مركزية في ألماتي عاصمة كازاخستان التجارية، بينما سار آخرون في وسط العاصمة نور سلطان، وهم يدعون إلى مقاطعة انتخابات 9 يونيو الرئاسية.

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