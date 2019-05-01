"التعاون الإسلامي" تشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

تشارك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بوفد من المراقبين في الانتخابات الرئاسية الكازاخية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل، في إطار الدور الذي تضطلع به المنظمة في مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء وبدعوة رسمية من كازاخستان.
وأعربت المنظمة -اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- عن ثقتها في أن نجاح العملية الانتخابية القادمة في كازاخستان سيشكل محطة مهمة لتدعيم المسار الديمقراطي وتوطيد التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
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