اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عشرات الآلاف يشاركون فى مسيرات بمناسبة عيد العمال بموسكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص فى موكب تقليدي للنقابات الروسية، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد العمال عبر الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو تحت قيادة عمدتها سيرجى سوبيانين.

 

وحسب البيانات، دعا المتحدثون في الموكب لتوفير أجور مجزية وتوفير فرص عمل كافية للشباب، وكذلك للعاملين من كبار السن.

 

وذكرت الشرطة، بعد نهاية الموكب اليوم، أن عدد المشاركين تجاوز 100 ألف شخص.

 

Advertisements

وكانت هناك فعاليات بشكل عام على مستوى البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

 

وحسب إذاعة صدى موسكو، تم اعتقال أكثر من 70 شخصًا خلال هذه الفعاليات حتى ظهر اليوم، موضحة أن هذه الاعتقالات كانت مثلًا فى مدينة سانت بطرسبرج.

 

يذكر أنه تم الإبلاغ أيضًا من شرقي أوكرانيا عن مظاهرات منظمة ضمت آلاف الأشخاص.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الآلاف يشاركون فى مسيرات بمناسبة عيد العمال بموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا