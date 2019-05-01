عشرات الآلاف يشاركون فى مسيرات بمناسبة عيد العمال بموسكو

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص فى موكب تقليدي للنقابات الروسية، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد العمال عبر الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو تحت قيادة عمدتها سيرجى سوبيانين.
وحسب البيانات، دعا المتحدثون في الموكب لتوفير أجور مجزية وتوفير فرص عمل كافية للشباب، وكذلك للعاملين من كبار السن.
وذكرت الشرطة، بعد نهاية الموكب اليوم، أن عدد المشاركين تجاوز 100 ألف شخص.
وكانت هناك فعاليات بشكل عام على مستوى البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وحسب إذاعة صدى موسكو، تم اعتقال أكثر من 70 شخصًا خلال هذه الفعاليات حتى ظهر اليوم، موضحة أن هذه الاعتقالات كانت مثلًا فى مدينة سانت بطرسبرج.
يذكر أنه تم الإبلاغ أيضًا من شرقي أوكرانيا عن مظاهرات منظمة ضمت آلاف الأشخاص.
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