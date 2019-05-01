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دبابات إسرائيلية تخترق المنطقة منزوعة السلاح نحو مواقع الجيش السوري بالجولان

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قالت تقارير صحفية إن الدبابات الإسرائيلية اخترقت خط (ألون) باتجاه عمق المنطقة (منزوعة السلاح) التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1974 لفصل القوات بعد حرب تشرين التحريرية.

وأضاف أن وحدات فصل القوة الأممية (أوندوف) توجهت على الفور إلى منطقة الخرق.

وتابع "أعلنت قوات الجيش العربي السوري شرق خط (برافو) على الفور حالة الاستنفار القصوى لحظة تقدم الدبابات الإسرائيلية".

وقال مصدر أممي: المنطقة التي تقدمت إليها القوة الإسرائيلية داخل المنطقة منزوعة السلاح هي منطقة عمل خاصة بقوات الإندوف داخل الخط الأحمر.

وأردف أن "وحدات الجيش السوري ضربت طوقا عسكريا حول منطقة (بوابة الشحار) الواقعة على (خط آلون) في حراج بلدة (جباتا الخشب) مقابل قرية بقعاتا المحتلة… وهذه المنطقة الملاصقة للمنطقة منزوعة السلاح من الجانب الإسرائيلي لا يزال يتواجد فيها بعض المسلحين".

وأشار إلى أن التوغل الإسرائيلي يتزامن مع التحضيرات العسكرية التي يجريها الجيش السوري لتطهير المنطقة منزوعة السلاح شمال سورية من مسلحي "جبهة النصرة".

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