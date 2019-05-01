الشرطة الفرنسية تطلق الغاز على المحتجين خلال تظاهرة عيد العمال

أوقفت الشرطة الفرنسية 88 شخصا في باريس، اليوم الأربعاء، قبيل انطلاق تظاهرات عيد العمال، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على الأشخاص المتجمعين للمظاهرة.

وبحسب قناة "بي إف إم" الفرنسية، "الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لحظات قبل انطلاق مظاهرة عيد العمال في باريس وتوقف 88 شخصا".

وبدأت حركة "السترات الصفراء" احتجاجات أسبوعية في عموم فرنسا، منذ أربعة أشهر، تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب أقرتها الحكومة الفرنسية، وصعدت الحركة من نشاطها الاحتجاجي ضد ما وصفته "بالنخبوية"، التي اتهموا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتبنيها.