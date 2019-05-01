بتكلفة 8 مليون جنيه من الزكاة إطلاق سراح 141 من نزلاء سجن الهدى

أطلقت سلطات السجون صباح سراح 141 من نزلا سجن الهدي بأمدرمان بدعم قدره ثمانية مليون ومائة الف جنيه مقدم من ديوان الزكاة الأتحادي وزكاة ولاية الخرطوم تحت رعاية والي الخرطرم الفريق ركن مرتضي عبد الله وراق واشراف الامين العام للزكاة دكتور محمد عبد الرازق مختار

الامين العام لديوان الزكاة بارك للنزلاء هذه الفرحة بأطلاق سراحهم مؤكداً ان الديوان حرص علي ان يكون هذا البرنامج قبل رمضان ليتمكن الاخوة من الصيام مع ذويهم كاشفا عن ميزانية برنامج رمضان لهذا العام ارتفعت لمليار جنيه مقارنة بالعام المنصرم والتي كانت تبلغ 600 مليون جنيه وأشار الى أن البرنامج والذي درج الديوان علي تنظيمه سنوياً يشمل هذا العام إطلاق سراح عدد 3200 نزيل علي مستوي ولايات البلاد المختلفة وبين أن عملية اطلاق سراح النزلاء تمت وفقاً لشرع الله عبر لجنة الغارمين المخصصة لهذا الامر .

وفي ذات الاتجاه اضاف الامين العام للديون مبلغ أثنين مليون جنيه حتي تتمكن لجنة الغارمين بالولاية من مضاعفة العدد المطلق سراحهم من سجن الهدى ليصبح جملة المبلغ عشرة مليون جنيه

في ذات المنحى قدم دكتور بله الصادق عبدالرحمن أمين زكاة ولاية الخرطوم التهنئة لمن أطلق سراحهم كما قدم مبلغ مالي عبارة عن نثريات تعينهم على الوصول الى أسرهم

وثمن عاليا الشراكة المستمرة والمميزة مع الجهات المتصلة من بينها ديوان الزكاة الاتحادي والادارة العامة للسجون والسلطة القضائية