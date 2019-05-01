توقعات بوصول مواكب جديدة من شرقي السودان إلى ميدان الاعتصام بالخرطوم

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان اليوم الأربعاء، "تتوجه المواكب من مدن حلفا الجديدة وتمبول، شرقي البلاد، كما يشارك موكب لموظفي شركة زين للاتصالات بالخرطوم إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة في الخرطوم".
وتأتي هذه المواكب، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال.
ويذكر أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد توقفت يوم أمس الثلاثاء عقب اتهام نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لقوى الحرية والتغيير بانهم غير صادقين ويمارسون تكتيكا خلال التفاوض مع المجلس العسكري.
ويشار حسب تصريحات الجانبين إلى أن هناك اختلاف في توزيع النسب بين العسكريين والمدنيين للمجلس السيادي الذي من المفترض يرأس الدولة، كما أن هناك قضايا منتظر النقاش حولها بين الجانبين متمثلة في مدة الفترة الانتقالية قبل الدخول في انتخابات شاملة تختار أول حكومة مدنية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر نيسان/ أبريل 2019.
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