محكمة بريطانية تصدر حكما بسجن مؤسس موقع ويكيليكس 50 أسبوعا

وبعد الإفراج عنه بكفالة دخل أسانج سفارة الإكوادور ليتحصن داخلها سبع سنوات، واقتادته الشرطة البريطانية من داخل السفارة الشهر الماضى وتتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية.
وذكرت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج، استغل الإفراج عنه بكفالة لانتهاك القانون والتعبير عن ازدرائه للعدالة البريطانية.
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