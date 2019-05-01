بوتين يوقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لمواطنى بعض الدول

وقال المكتب الصحفى للكرملين ـ فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ إن الرئيس الروسى وقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لفئات محددة من مواطنى سوريا وأوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان.
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