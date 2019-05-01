بوتين يوقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لمواطنى بعض الدول

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا يسهل حصول بعض الفئات المحدودة من مواطنى بعض الدول التى تشهد توترات فى المنطقة على الجنسية الروسية.

وقال المكتب الصحفى للكرملين ـ فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ إن الرئيس الروسى وقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لفئات محددة من مواطنى سوريا وأوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان.