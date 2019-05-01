الإعلامية شذى عبد العال تنفصل عن زوجها وتتزوج من كندي الجنسية

أكملت الدكتورة والإعلامية ومقدمة البرامج بقناة النيل الأزرق شذى عبد العال, مراسم زواجها من رجل الأعمال بكري العاقب سعيد الأحمر, وسط أجواء مفعمة بالبهجة والجمال وتشير المصادر إلى أن الدكتورة شذى عبد العال كانت قد انفصلت عن زوجها القيادي بحزب المؤتمر الوطني والرئيس السابق للبرلمان السوداني الفاتح عز الدين, والذي اشتهر بإثارة الجدل في أواخر حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

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