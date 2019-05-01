بطولة والدي قتيل تتسبب في إفلات قاتل من القصاص

التاريخ: 01-مايو-2019 فى : حوادث 19 مشاهدة Advertisements فوجئت أسرة محكوم بالقصاص لإدانته بقتل آخر من قبيلة الشكرية بزيارة والدي القتيل ، بعد إسبوعين من الحكم عليه وقبيل التنفيذ ، ليتقدم والد القتيل منصور بشير الحضور من مستقبليه ، معلناً عفوهما هو ووالدة القتيل لوجه الله تعالى عن قاتل ابنهما بحسب صحيفة المجهر ، الأمر الذي لاقى ترحيباً وتثميناً من أسرة القاتل التي نحرت النوق وذبحت الخراف وأطعمت وأكرمت الزوار والمارة احتفالاً بعفو من غير طلب من أعتق رقبة إبنهم من حبل المشنقة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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