الفصل في قضية المتهمة بقتل زوجة “مهدي الشريف” (5) مايو

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قطعت محكمة أم درمان جنوب الجنائية ، موعداً في الخامس من مايو ، جلسة للفصل في قضية مقتل زوجة الشريف خنقاً من قبل زوجة ابنها وتستر شقيقتها على الجرم المرتكب ، حدد القاضي إسماعيل إبراهيم الذي ينظر في الملف ، جلسة الخامس من مايو ، للفصل في القضية بعد اكتمال كافة إجراءات المحاكمة المنعقدة بمحكمة أم درمان وسط .

وتشير التفاصيل إلى أن الشرطة قد دونت بلاغاً بالواقعة تحت طائلة الوفاة في ظروف غامضة ، إلا أن أصابع الاتهام قد أشارت للمتهمة الأولى ، حيث تم القبض عليها وأقرت لدى التحري بأنها من قامت بقتل المجني عليها وأخذت المال من الخزنة للتمويه ، كما اقرت المتهمة الثانية شقيقة الأولي ، بأنها احتفظت بالمال المسروق بناء على رغبة شقيقتها ، وواصلت الشرطة جمعها للأدلة المبدئية لتوجيه التهمة ومن ثم تقديم المتهمتين للمحاكمة ، وقد نظرت المحكمة بحسب صحيفة المجهر ، في ملف البلاغ مددة جلسة (20) من الشهر الجاري ، لإيداع المرافعات الختامية وحجز الملف للقرار في مارس الحالي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)