حزب مؤتمر البجا القومي يطالب بحكم فدرالي إقليمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب حزب مؤتمر البجا القومي بحكم فدرالي إقليمي وإلغاء عقد الشركة الفلبينية. وأكد الحزب دعمه للمجلس العسكري الانتقالي باعتباره داعماً ومسانداً لاستقرار البلاد وأمنها وتكاتف أبنائها من أجل التحول والوصول إلى الحكم الديمقراطي والسلطة المدنية.

وأكد الحزب في بيان طرح فيه رؤيته ضرورة حدوث ترتيبات مسبقة لتشكيل الحكومة الانتقالية لاستعادة الديمقراطية. وأشار بيان الحزب الممهور بتوقيع رئيس الحزب ضرار أحمد ضرار، إلى ضرورة وضع معايير الكفاءة والتأهيل لمن يقع عليهم الاختيار للمنصب الحكومي.

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وأجمل بيان حزب مؤتمر البجا مطالب أهل الإقليم الشرقي في اتباع نظام حكم فدرالي إقليمي وإلغاء عقد الشركة الفلبينية، توفير فرص عمل لعدد خمسة آلاف شاب في البحر الأحمر، بجانب خمسة آلاف وظيفة في الخدمة المدنية في كسلا والقضارف.

وشدد البيان على أن تشمل كل مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية في جميع أنحاء السودان.

شبكة الشروق