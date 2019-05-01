التدخلات الاماراتية.. قرقاش: الدول العربية تدعم انتقالا سلميا يضمن استقرار السودان

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الخليج 365:
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأربعاء أن الدول العربية تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان.
وأعربت الإمارات، منذ الإطاحة بالرئيس السباق عمر البشير، عن دعمها للانتقال السياسي في البلاد بما يضمن انتقالا سلميا للسلطة مع المحافظة على المؤسسات الشرعية للبلاد والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.
وكتب قرقاش على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان.. انتقال يراعي تطلعات الشعب وكذلك الاستقرار المؤسسي”، وأضاف :”شهدنا فوضى شاملة في المنطقة، ولا نحتاج إلى المزيد منها”.
وتأتي تصريحات المسؤول الإماراتي تزامنا مع سلسلة لقاءات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية لم تتوصل بعد إلى تحديد ملامح مجلس انتقالي سيادي مشترك سيتولى قيادة السودان طيلة المرحلة الانتقالية.
وسبق أن أعلنت السعودية والإمارات دعمها خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للخرطوم.
وقد وقع صندوق أبوظبي للتنمية مؤخرا اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
وجاءت الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.
العرب اللندنية
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