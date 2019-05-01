مجموعات تعتدي على أراضٍ تخص شخصيات بارزة في النظام السابق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قامت مجموعات من المواطنين بالاعتداء على أراضٍ تخص شخصيات بارزة في النظام السابق، بجانب الاعتداء على اراضٍ تخص مؤسسات حكومية، وذلك بأجزاء مختلفة من العاصمة. ورصدت (الإنتباهة) حوادث اعتداءات متكررة، حيث اعتدت مجموعات كبيرة من مواطني قرى شرق النيل على اراضٍ تخص إحدى الشخصيات التابعة لنظام الانقاذ البائد، وقاموا باحتلال الارض قبل أن تتدخل قوات نظامية وتطلق اعيرة نارية في الهواء لتفريق المتجمهرين . ايضاً قامت مجموعات من اهالي قرى جبل اولياء بالاعتداء على اراضٍ تخص إحدى المؤسسات النظامية الحكومية، وقام المواطنون المعتدون بنصب الرواكيب والخيام وحجز الاراضي لصالح انفسهم بحجة أنها ستؤول اليهم رغم أن الجهة الحكومية التي تتبع لها الارض قد شرعت في اتخاذ الاجراءات وابراز المستندات التي تؤكد ملكيتها للارض. في شمال بحري بأحياء السامراب ونبتة وغيرها تم الاستيلاء على اراضٍ زراعية ومزارع بمساحات ضخمة وعلل المعتدون أن تلك الاراضي تخص أحد رموز النظام البائد وقام المواطنون بنصب مساكن عشوائية للسيطرة على الاراضي المنتزعة، وفي الوقت قام عدد من اصحاب تلك الاراضي بتدوين بلاغات وابراز مستندات تثبت ملكيتهم للاراضي المنتزعة. إن مسلسل الاعتداء على الاراضي طال عدد من احياء وقرى العاصمة القومية. وفي السياق شدد مراقبون قانونيون على ضرورة تبصير المواطنين بالقوانين والاجراءات المتبعة في حال كانت بالفعل تلك الاراضي تخص رموز بالنظام البائد، وانه في حال انتزاعها منهم، فإن انتزاعها سيتم لصالح حكومة السودان وليس لصالح المواطنين الذين نصبوا خيامهم عليها، وانه في حال قررت الدولة بيعها فإنه سيكون وفقاً للضوابط والاسس القانونية والاجراءات المتبعة في مثل هذه الاحوال .

صحيفة الانتباهة